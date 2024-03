Les Estivales Bossay-sur-Claise, samedi 29 juin 2024.

Les Estivales Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Toute la journée, brocante et vide-greniers. Concours de pétanque l’après-midi. Stands de toutes les associations de Bossay-sur-claise, concert de Hotdoctors, rock blues etc…, feu d’artifice puis DJ fin de soirée.

Repas midi et soir.

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comite.bossaysurclaise@gmail.com

