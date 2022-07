Les Estivales – BAROKOSSA Autun, 24 juillet 2022, Autun.

Les Estivales – BAROKOSSA

5 Rue des Bancs Cour du Musée Rolin Autun Saône-et-Loire Cour du Musée Rolin 5 Rue des Bancs

2022-07-24 18:30:00 – 2022-07-24 20:00:00

Cour du Musée Rolin 5 Rue des Bancs

Autun

Saône-et-Loire

Rejoignez-nous chaque dimanche, du 17 juillet au 14 août, dans la cour du musée

Rolin à 18h30 et le jeudi 18 août au théâtre de verdure du Parc Robert Schuman

à 20h, pour des spectacles originaux. Théâtre, marionnettes, musique seront au

rendez-vous de ce festival d’été !

Repli au Théâtre municipal en cas d’intempéries, sauf 31 juillet et 14 août

Libre participation – Nombre de places assises limité

Le quartet Barokossa propose un véritable voyage en terres inconnues, fraternel,

ouvert et généreux, où se mêlent une multitude de styles musicaux

de différentes origines, avec pour socle la musique latino-américaine et le jazz.

Avec Christian Millanvois (batterie – percussions – chant – compositions),

Joseph Lapchine (saxophones), Merwan Djane (bassiste et compositeur du

groupe), Olivier Colas (piano)

Cour du Musée Rolin 5 Rue des Bancs Autun

