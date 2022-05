LES ESTIVALES : Balade Flambée ! Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

Dordogne

LES ESTIVALES : Balade Flambée ! Carlux, 24 août 2022, Carlux. LES ESTIVALES : Balade Flambée ! Carlux

2022-08-24 21:00:00 – 2022-08-24 23:30:00

Carlux Dordogne 5 5 EUR Princesse Marie vous propose de découvrir le château de Carlux. Laissez vous guider à la lumière des flambeaux lors de cette parenthèse enchantée. Cette visite théatralisée se terminera avec des paillettes plein les yeux, par le spectacle “flamme”. Le feu a toujours fasciné l’humanité, la compagnie Dynamo vous propose ce spectacle de feu pour le plus grand bonheur des petits et grands. Cracheur de feu, torche, fouet, bâton….rentrez dans l’univers singulier de ces deux acolytes….. A partir de 5 ans. Princesse Marie vous propose de découvrir le château de Carlux. Laissez vous guider à la lumière des flambeaux lors de cette parenthèse enchantée. Cette visite théatralisée se terminera avec des paillettes plein les yeux, par le spectacle “flamme”. Le feu a toujours fasciné l’humanité, la compagnie Dynamo vous propose ce spectacle de feu pour le plus grand bonheur des petits et grands. Cracheur de feu, torche, fouet, bâton….rentrez dans l’univers singulier de ces deux acolytes….. A partir de 5 ans. Princesse Marie vous propose de découvrir le château de Carlux. Laissez vous guider à la lumière des flambeaux lors de cette parenthèse enchantée. Cette visite théatralisée se terminera avec des paillettes plein les yeux, par le spectacle “flamme”. Le feu a toujours fasciné l’humanité, la compagnie Dynamo vous propose ce spectacle de feu pour le plus grand bonheur des petits et grands. Cracheur de feu, torche, fouet, bâton….rentrez dans l’univers singulier de ces deux acolytes….. A partir de 5 ans. OTPFPN

Carlux

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Carlux, Dordogne Autres Lieu Carlux Adresse Ville Carlux lieuville Carlux Departement Dordogne

Carlux Carlux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carlux/

LES ESTIVALES : Balade Flambée ! Carlux 2022-08-24 was last modified: by LES ESTIVALES : Balade Flambée ! Carlux Carlux 24 août 2022 Carlux Dordogne

Carlux Dordogne