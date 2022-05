LES ESTIVALES : Bal des Chauves-souris Saint-Geniès Saint-Geniès Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Geniès Dordogne Saint-Geniès 5 5 EUR Les chauves-souris effraient ou fascinent ?

S’accrochent-elles aux cheveux ?

Se nourrissent-elles de sang ?

Vampires, héroïnes, simple animal merveilleux ?

Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre ! Balade animée avec quizz et jeux sonores pour découvrir la vie d’une chauve-souris. Vous bénéficierez de la présence d’un professionnel qui vous fera découvrir les secrets de ces petits mammifères.

Se munir d’une lampe de poche et d’une paire de chaussure adaptée à une petite balade

