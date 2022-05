Les Estivales aux Jardins de Brocéliande : Spectacles vivants tout public Bréal-sous-Montfort, 22 mai 2022, Bréal-sous-Montfort.

Les Estivales aux Jardins de Brocéliande : Spectacles vivants tout public Les Mesnils Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

2022-05-22 – 2022-05-22 Les Mesnils Jardins de Brocéliande

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort

Acrobaties, humour, musique et drôleries s’enchaînent tous les dimanches et jours fériés aux Jardins de Brocéliande. Des spectacles pour tous, sans supplément de prix. Tous les dimanches du 14 juillet au 15 août. – Dimanche 22 mai : Quel toupet ! (CIE QUIGNON SUR RUE) nDe 15h à 18h / Salon de coiffure végétale, place aux excentricités capillaires. Tout public. – Dimanche 29 mai : Pattes de mouche (L’AUDACIEUSE CIE) n16h / Tour de contes. À partir de 4 ans / 45 min. – Jeudi 14 juillet : Queen-a-man ! (CIE Ô CAPTAIN MON CAPITAINE) n16h / Hommage chorégraphique et sensible à Freddy Mercury. Tout public / 50 min. – Dimanche 17 juillet : RayoNantes et les Grands Paris (MONSIEUR CHARLY) nDe 15h à 18h / Petites machines à grands frissons. Tout public. – Dimanche 24 juillet : Chers cousins (CIE PIED D’NÉ) n16h / Un véritable duo pour un trio, cirque, clown et musique. À partir de 4 ans / 1h. – Dimanche 31 juillet : Le magnifique bon à rien (CIE CHICKEN STREET) n16h / Théâtre d’objets, un spectacle original, astucieux et inattendu. À partir de 8 ans / 50 min. – Dimanche 7 août : Le Membre fantôme (CIE BANCALE) n16 h / Cirque acrobatique, une histoire avec des vraies personnes). À partir de 6 ans / 45 min. – Dimanche 14 août : Cruda (CIE À SENS UNIQUE) n14h30 et 16h / Forme courte pour une circassienne, une plongée dans le passé d’une gymnaste. À partir de 5 ans / 30 min. – Lundi 15 août : Bill Tcherno Show (CIE THÉÂTRE CABINES) n16h / Fantaisie écolo-théâtrale. À partir de 8 ans / 1h. – Dimanche 23 octobre : La Belle récolte (CIE QUIGNON SUR RUE) n16h / Soupe vagabonde à partager. Tout public. – Dimanche 30 octobre : Bim bam bouhhh (CIE MAGIC MEETING) n14h30 et 16h30 / Spectacle sonore et participatif autour d’Halloween (Venez costumés !). À partir de 4 ans / 45 mi n* Dimanche 28 août : Extraction du miel des Jardins par le Syndicat des apiculteurs d’Ille-et-Vilaine Tarifs : Accès à la visite des Jardins de Brocéliande + spectacle – Tarif plein : 10,20€ par personne n- Tarif réduit : 5,80€ par personne (étudiants, enfants + de 6 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap) n- Gratuit pour les moins de 6 ans n- Tarif famille : 22€ (parents et enfants à charge) Durée minimum de visite des Jardins : 3h nAires de pique-nique, bar et glaces

+33 2 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr/

Acrobaties, humour, musique et drôleries s’enchaînent tous les dimanches et jours fériés aux Jardins de Brocéliande. Des spectacles pour tous, sans supplément de prix. Tous les dimanches du 14 juillet au 15 août. – Dimanche 22 mai : Quel toupet ! (CIE QUIGNON SUR RUE) nDe 15h à 18h / Salon de coiffure végétale, place aux excentricités capillaires. Tout public. – Dimanche 29 mai : Pattes de mouche (L’AUDACIEUSE CIE) n16h / Tour de contes. À partir de 4 ans / 45 min. – Jeudi 14 juillet : Queen-a-man ! (CIE Ô CAPTAIN MON CAPITAINE) n16h / Hommage chorégraphique et sensible à Freddy Mercury. Tout public / 50 min. – Dimanche 17 juillet : RayoNantes et les Grands Paris (MONSIEUR CHARLY) nDe 15h à 18h / Petites machines à grands frissons. Tout public. – Dimanche 24 juillet : Chers cousins (CIE PIED D’NÉ) n16h / Un véritable duo pour un trio, cirque, clown et musique. À partir de 4 ans / 1h. – Dimanche 31 juillet : Le magnifique bon à rien (CIE CHICKEN STREET) n16h / Théâtre d’objets, un spectacle original, astucieux et inattendu. À partir de 8 ans / 50 min. – Dimanche 7 août : Le Membre fantôme (CIE BANCALE) n16 h / Cirque acrobatique, une histoire avec des vraies personnes). À partir de 6 ans / 45 min. – Dimanche 14 août : Cruda (CIE À SENS UNIQUE) n14h30 et 16h / Forme courte pour une circassienne, une plongée dans le passé d’une gymnaste. À partir de 5 ans / 30 min. – Lundi 15 août : Bill Tcherno Show (CIE THÉÂTRE CABINES) n16h / Fantaisie écolo-théâtrale. À partir de 8 ans / 1h. – Dimanche 23 octobre : La Belle récolte (CIE QUIGNON SUR RUE) n16h / Soupe vagabonde à partager. Tout public. – Dimanche 30 octobre : Bim bam bouhhh (CIE MAGIC MEETING) n14h30 et 16h30 / Spectacle sonore et participatif autour d’Halloween (Venez costumés !). À partir de 4 ans / 45 mi n* Dimanche 28 août : Extraction du miel des Jardins par le Syndicat des apiculteurs d’Ille-et-Vilaine Tarifs : Accès à la visite des Jardins de Brocéliande + spectacle – Tarif plein : 10,20€ par personne n- Tarif réduit : 5,80€ par personne (étudiants, enfants + de 6 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap) n- Gratuit pour les moins de 6 ans n- Tarif famille : 22€ (parents et enfants à charge) Durée minimum de visite des Jardins : 3h nAires de pique-nique, bar et glaces

Les Mesnils Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

dernière mise à jour : 2022-05-14 par Office de Tourisme de Brocéliande