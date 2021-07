Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine Les Estivales aux Jardins de Brocéliande : Spectacle Donjon et Pigeon Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort

Ille-et-Vilaine

Les Estivales aux Jardins de Brocéliande : Spectacle Donjon et Pigeon Bréal-sous-Montfort, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bréal-sous-Montfort. Les Estivales aux Jardins de Brocéliande : Spectacle Donjon et Pigeon 2021-07-11 – 2021-07-11 Les Mesnils Jardins de Brocéliande

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort Acrobaties, humour, musique et drôleries s’enchaînent tous les dimanches et jours fériés aux Jardins de Brocéliande.

Des spectacles pour tous, sans supplément de prix, au cœur des Jardins dans un théâtre de verdure, ça c’est fou ! Tous les dimanches en juillet et août à 16h, des dates au printemps et en automne sont également programmées. Le 11 juillet, rendez-vous avec la compagnie plélanaise Heidi a bien Grandi pour le spectacle « Donjon et Pigeon » : Une histoire de princesse décalée pour jeunes public et adultes ! Animation incluse dans le prix d’entrée aux jardins. +33 2 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr/ Acrobaties, humour, musique et drôleries s’enchaînent tous les dimanches et jours fériés aux Jardins de Brocéliande.

Détails Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Bréal-sous-Montfort Adresse Les Mesnils Jardins de Brocéliande Ville Bréal-sous-Montfort lieuville 48.05444#-1.88976