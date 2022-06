Les Estivales : atelier cyanotype la botanique en bleu

Le mercredi matin de 10h30 à 12h. Gratuit – Sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans – Accompagnement par un adulte facultatif. » 1 label, 1 musée » En avant la création, dans les musées, dans la cour de Dordonha ou en plein air. A vos crayons et palettes !

