Deux-Sèvres

Les Estivales Artenetra – Master Classes chant Celles-sur-Belle, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Celles-sur-Belle. Les Estivales Artenetra – Master Classes chant 2021-07-20 – 2021-07-26 Abbaye Royale 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Les Estivales Artenetra. Chaque été, ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique en alternance avec des activités pédagogiques et des rencontres avec les artistes. Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la convivialité font d’ArtenetrA un festival d’été recherché. Master Classes du 20 au 26 juillet.

Master Classes Chant. Deux master classes sont au programme. Elles s’adressent chacune à cinq stagiaires de niveau supérieur.

•Master classe de chant de Leontina Vaduvaavec Laure Cambau au piano.

•Master classe de chant de Yann Toussaintavec Emmanuelle Moriat au piano. À l’Abbaye Royale, accueil du public en libre accès.

