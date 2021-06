Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Les Estivales Artenetra – La Maîtrise de Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Les Estivales Artenetra – La Maîtrise de Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Celles-sur-Belle. Les Estivales Artenetra – La Maîtrise de Notre-Dame de Paris 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03 Église abbatiale Rue de l’Église

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Les Estivales Artenetra. Chaque été, ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique en alternance avec des activités pédagogiques et des rencontres avec les artistes. Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la convivialité font d’ArtenetrA un festival d’été recherché. Venez découvrir la Maîtrise de Notre-Dame de Paris à l’Église Abbatiale pour le concert spatialisé autour de la Cantate Et Verbum Caro de Fabrice Gregorutti avec :

•Yves Castagnet, orgue

•Henri Chalet, direction

•Marie-Christine Barrault, récitante

•Shigeko Hata, soprano

•Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprano

•L’ensemble instrumental ArtenetrA L’église Abbatiale.

À 20 h 30

TARIFS : 20 €/ 10 €/ Gratuit.

Billetterie : artenetra.com ou à l’office de tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10. Venez découvrir la Maîtrise de Notre-Dame de Paris à l’Église Abbatiale

à l’église Abbatiale.

À 20 h 30

TARIFS : 20 €/ 10 €/ Gratuit.

Billetterie : artenetra.com ou à l’office de tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10. Venez découvrir la Maîtrise de Notre-Dame de Paris à l’Église Abbatiale

à l’église Abbatiale.

À 20 h 30

TARIFS : 20 €/ 10 €/ Gratuit.

Billetterie : artenetra.com ou à l’office de tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10. Les Estivales Artenetra. Chaque été, ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique en alternance avec des activités pédagogiques et des rencontres avec les artistes. Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la convivialité font d’ArtenetrA un festival d’été recherché. Venez découvrir la Maîtrise de Notre-Dame de Paris à l’Église Abbatiale pour le concert spatialisé autour de la Cantate Et Verbum Caro de Fabrice Gregorutti avec :

•Yves Castagnet, orgue

•Henri Chalet, direction

•Marie-Christine Barrault, récitante

•Shigeko Hata, soprano

•Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprano

•L’ensemble instrumental ArtenetrA L’église Abbatiale.

À 20 h 30

TARIFS : 20 €/ 10 €/ Gratuit.

Billetterie : artenetra.com ou à l’office de tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10.

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Église abbatiale Rue de l'Église Ville Celles-sur-Belle