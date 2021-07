Saint-Jeure-d'Andaure Saint-Jeure-d'Andaure Ardèche, Saint-Jeure-d'Andaure Les Estivales : Apéro’ spiruline Saint-Jeure-d’Andaure Saint-Jeure-d'Andaure Catégories d’évènement: Ardèche

Les Estivales : Apéro' spiruline 2021-07-05 17:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Hameau de Mazabrard 5 km après Saint-Jeure d'Andaure

Saint-Jeure-d'Andaure Ardêche

Saint-Jeure-d’Andaure Ardêche Apportez de la couleur à vos apéro et bluffez vos invités avec des recettes simples à la spiruline.

A déguster sans modération !

Dégustation à l’assiette et boisson sans alcool offerte.

Ouvert toute l’année le mercredi 15h à 18h et sur rdv 06 30 01 23 62 dernière mise à jour : 2021-06-11 par

