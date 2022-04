Les Estivales Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

La municipalité ainsi que les associations d'Ammerschwihr se mobilisent tous les jeudis d'été pour vous offrir un moment de convivialité On vous propose de rencontrer des vignerons de notre commune qui vous feront découvrir leur production. Vous pourrez également découvrir des produits du terroir issus des agriculteurs de la vallée de Kaysersberg et des environs. (fromages, yaourts, légumes, fruits, glaces…) L'ensemble des produits pourront être achetés ou consommés sur place.Tout cela sera agrémenté d'une buvette tenue par les associations du village et l'ambiance musicale assurée par différentes formations de la région. Des festivités et un marché gourmand en plein air tous les jeudis au long de l'été. +33 3 89 47 12 24

