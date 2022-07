Les Estivales – Abborn Génération Abba en concert

2022-08-06 19:00:00 – 2022-08-06 23:59:00 Les Estivales d’Obernai reprennent ! 5 concerts-spectacles gratuits en plein air, sur la place du Marché, organisés par le Comité des Fêtes.

Début des festivités dès19h avec petite restauration et animation par les Beck’s, début du concert à 21h.

Samedi 6 août, vous aurez le plaisir de pouvoir applaudir Abborn Génération Abba ! Concert-spectacle gratuit en plein air, sur la place du Marché, organisés par le Comité des Fêtes.

