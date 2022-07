Les Estiludes Place des Lauriers/Michelle Palas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:00 21:00

Gratuit : oui Dans le cadre des mardis aux Lauriers. Les Estiludes, jeux de société, de construction, de motricité et dinette, jeux géants, et clowns, à 19h, spectacle de conte, animations par les associations du quartier et petite restauration Par La Sauce Ludique et ses partenaires, la Lune Rousse, la ludothèque Accoord, Ré-Création, Océan, Regart’s, l’Atelier de réparation collective, ADDAN et la Malle Créative Place des Lauriers/Michelle Palas Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

