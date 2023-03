portes ouvertes Esti’Halles Les Esti’Halles Villebois-Lavalette Catégories d’Évènement: Charente

portes ouvertes Esti’Halles Les Esti’Halles, 28 mars 2023, Villebois-Lavalette. portes ouvertes Esti’Halles 28 mars – 2 avril Les Esti’Halles Découvrez l’univers d’Armelle, créatrice gérante de L’antre des Alfes.

Armelle crée des bijoux en wire wrapping (fil enroulé) d’inspirations mythologique, médiévale, fantastique. Cette technique ancestrale de tissage de fils métalliques remonte à plus de 4000 ans. Des artefacts ont été retouvés par des archéologues un peu partout sur terre. Chaque modèle que vous trouverez chez L’antre des Alfes est unique et entièrement réalisé à la main. Armelle utilise des fils de cuivre ou de métal argenté (argent silver filled) ainsi que des pierres naturelles non traîtées en laboratoire et du cuir au tannage végétal qu’elle teinte. Elle sélectionne avec le plus grand soin ses matières premières. Les Esti’Halles 10 place des Halles 16320 VILLEBOIS LAVALETTE Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/lantredesalfes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux médiéval L’antre des Alfes

