Bienvenue aux Esti’Halles, association des artisans et producteurs de Charente Les Esti’Halles, 28 mars 2023, Villebois-Lavalette. Bienvenue aux Esti’Halles, association des artisans et producteurs de Charente 28 mars – 2 avril Les Esti’Halles Bienvenue dans notre belle boutique, écrin de pierres au coeur de la cité médièvale de Villebois-Lavalette, Petite Cité de Caractère.

Née à l’issue du 1er confinement à l’été 2020, notre asssociation souhaite promouvoir l’artisanat local avec des créateurs issus de nos savoirs-faire et de notre terroir.

A l’intérieur, les 15 artisans et producteurs locaux se sont réunis pour vous présenter leurs créations toutes plus originales, ils vous accueillent à tour de role pour ouvrir la boutique.

Les créations présentes : plats en verres décorés, tableaux 3D, bois tournés et pyrogravés, gravures sur verres, Cognac et Pineau, verres peints à la main, accessoires tissus et zero déchets, compositions florales en soie, savons artisanaux, tisanes et vinaigres de cidre aux plantes, produits de la ruche, vitraux, tableaux aquarelles, bijoux en argile polymère, gemmes et fil enroulé (wire wrapping), cartes postales du patrimoine charentais,

Sur place vous trouverez les traditionnelles cornuelles de VIllebois-Lavalette. Les Esti'Halles 10 place des Halles 16320 VILLEBOIS LAVALETTE Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

