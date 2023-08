Journée de sensibilisation sur les vautours les estables Les Estables, 2 septembre 2023, Les Estables.

Journée de sensibilisation sur les vautours Samedi 2 septembre, 10h00, 14h00 les estables gratuit, sans inscription

10h-12h30 stand de sensibilisation à l’office de tourisme des Estables

14-16h point d’observation des rapaces à la roche pointue (sur l’esplanade en dessous au site d’escalade de La roche pointue sur la D274 – point google maps : https://goo.gl/maps/muo6H7B5YiiUmY9E9)

Ce temps d’échange vous permettra de découvrir les différentes espèces de vautours que l’on peut observer en Auvergne et d’en apprendre plus sur le comportement de ces oiseaux, leur régime alimentaire, etc.

Avec un peu de la chance, un groupe de vautours pourraient même vous survoler…

LPO43