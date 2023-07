Balade au lac d’Issarlès en trottinette électrique avec Mézenc Trott’ Les Estables, 1 juillet 2023, Les Estables.

Les Estables,Haute-Loire

Balade en trottinette électrique au lac d’Issarlès, accompagnée par Jeff.

Pour les + 12 ans. Sur réservation, minimum 6 pers. Durée: 3h..

2023-07-01 fin : 2023-07-31 . EUR.

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Electric scooter ride on Lake Issarlès, accompanied by Jeff.

Ages 12+. By reservation, minimum 6 pers. Duration: 3 hrs.

Paseo en patinete eléctrico por el lago Issarlès, acompañado por Jeff.

Para mayores de 12 años. Reserva obligatoria, mínimo 6 personas. Duración: 3 horas.

Ausflug mit dem Elektroroller zum See von Issarlès, begleitet von Jeff.

Für Personen über 12 Jahre. Mit Reservierung, mindestens 6 Pers. Dauer: 3 Stunden.

