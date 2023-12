Cet évènement est passé Soirée raclettes en raquettes Les Estables Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Les Estables Soirée raclettes en raquettes Les Estables, 7 mars 2023, Les Estables. Les Estables Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-07 17:30:00

fin : 2023-03-07 Partez en randonnée raquettes direction la cabane de Chanchemine . Après 1h de balade sous les étoiles venez passer un moment convivial autour d’une raclette au coin du feu..

Partez en randonnée raquettes direction la cabane de Chanchemine . Après 1h de balade sous les étoiles venez passer un moment convivial autour d’une raclette au coin du feu. EUR. Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Les Estables Autres Code postal 43150 Adresse Ville Les Estables Departement Haute-Loire Lieu Ville Les Estables Latitude 44.903251 Longitude 4.155612 latitude longitude 44.903251;4.155612

Les Estables Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-estables/