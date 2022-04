Les Essentiels – Journées Nationales Tourisme & Handicap Aix-en-Provence, 13 avril 2022, Aix-en-Provence.

Les Essentiels – Journées Nationales Tourisme & Handicap Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 16:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

7 7 Pendant le Mois des Journées nationales Tourisme & Handicap, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence a le plaisir de vous proposer deux dates de visite en français : les mercredis 13 et 20 avril à 15h.



Au fil des rues toujours animées, découvrez le patrimoine baroque d’Aix-en- Provence, ses hôtels particuliers, ses fontaines… Cette visite guidée de la ville est adaptée aux 4 familles de handicap, d’une durée d’1h, est marquées “Tourisme & Handicap”, et est ouverte à tous. Le parcours est étudié afin de proposer une visite de qualité avec un déplacement réduit. Le commentaire est assuré par un guide conférencier de l’Office de Tourisme.



Pour plus de confort, la jauge est limitée à 20 personnes ou 10 personnes se déplaçant en fauteuil roulant. L’accompagnement n’est pas proposé mais pour les accompagnateurs, c’est gratuit.



Rendez-vous 10 minutes avant le départ de l’excursion dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement doivent se présenter avec leur accompagnateur. Réservation de la visite auprès de nos conseillers en séjour ou sur : reservation.aixenprovencetourism.com



Pour compléter la visite guidée, une documentation adaptée vous sera offerte (n’hésitez pas à la demander)



Et tout au long de l’année, vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir la ville en autonomie, l’Office de Tourisme facilite l’accès à la visite pour les personnes à besoins spécifiques et a développé des outils d’aide à la visite (vidéo visite en Langue des Signes Française et sous-titrée, visite en audiodescription, visite confort pour tout public PMR, aide à la visite en “facile à comprendre”

Pendant le Mois des Journées nationales Tourisme & Handicap, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence a le plaisir de vous proposer deux dates de visite guidée “Les Essentiels”, marquée Tourisme et Handicap pour les 4 grandes familles de handicap.

Pendant le Mois des Journées nationales Tourisme & Handicap, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence a le plaisir de vous proposer deux dates de visite en français : les mercredis 13 et 20 avril à 15h.



Au fil des rues toujours animées, découvrez le patrimoine baroque d’Aix-en- Provence, ses hôtels particuliers, ses fontaines… Cette visite guidée de la ville est adaptée aux 4 familles de handicap, d’une durée d’1h, est marquées “Tourisme & Handicap”, et est ouverte à tous. Le parcours est étudié afin de proposer une visite de qualité avec un déplacement réduit. Le commentaire est assuré par un guide conférencier de l’Office de Tourisme.



Pour plus de confort, la jauge est limitée à 20 personnes ou 10 personnes se déplaçant en fauteuil roulant. L’accompagnement n’est pas proposé mais pour les accompagnateurs, c’est gratuit.



Rendez-vous 10 minutes avant le départ de l’excursion dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement doivent se présenter avec leur accompagnateur. Réservation de la visite auprès de nos conseillers en séjour ou sur : reservation.aixenprovencetourism.com



Pour compléter la visite guidée, une documentation adaptée vous sera offerte (n’hésitez pas à la demander)



Et tout au long de l’année, vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir la ville en autonomie, l’Office de Tourisme facilite l’accès à la visite pour les personnes à besoins spécifiques et a développé des outils d’aide à la visite (vidéo visite en Langue des Signes Française et sous-titrée, visite en audiodescription, visite confort pour tout public PMR, aide à la visite en “facile à comprendre”

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-04 par