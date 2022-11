Les Essentiels du centre ancien, 9 février 2022, .

Les Essentiels du centre ancien



2022-02-09 15:00:00 – 2022-02-09 16:00:00

EUR 7 7 Au fil des rues toujours animées, découvrez le patrimoine baroque d’Aix-en- Provence, ses hôtels particuliers, ses fontaines… D’une durée d’une heure, elle est ouverte à tous et est adaptée aux personnes à mobilité réduite.



Réservation de la visite auprès de nos conseillers en séjour ou sur : reservation.aixenprovencetourism.com



Rendez vous 10 minutes avant le départ de l’excursion dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement doivent se présenter avec leur accompagnateur.



Compte tenu du contexte, cette visite se fera dans le respect des gestes barrières…..port d’une visière , ampli voix, masque obligatoire pour les visiteurs.



Plus de renseignements sur le trajet de la visite sur la page Tourisme Handicap de notre site internet http://www.aixenprovencetourism.com/preparer-son-sejour/tourisme-handicap/



Si vous souhaitez découvrir la ville en autonomie, l’Office de Tourisme facilite l’accès à la visite pour les personnes à besoins spécifiques et a développé des outils d’aide à la visite (vidéo visite en Langue des Signes Française et sous titrée, visite en audiodescription, visite confort pour tout public PMR, aide à la visite en « facile à comprendre »



Parcours accessible, avec livret et plan, en autonomie ou sur réservation, avec guide conférencier pour un groupe constitué 10 personnes maxi + accompagnants nécessaires. Durée : environ 1 heure, selon rythme des participants, et recommandée en après-midi pour plus de confort (le matin : livraisons, marché,…). En complément, consulter le guide de l’offre touristique accessible de l’office de tourisme.

L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence vous propose sa visite guidée en français : « Les Essentiels », marquée Tourisme et Handicap pour les 4 grandes familles de handicap.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par