2022-11-22 – 2022-11-26

Hautes-Pyrnes Tarbes Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale & Solidaire, le Pôle ESS Bigorre vous invite à venir à la rencontre des acteurs de l’ESS de votre territoire. Deux rendez-vous incontournables : > MARDI 22 NOVEMBRE à 18h : CONFÉRENCE SUR LA PERMACULTURE présentée par Loïc Etcheberry – organisée par la MAIF – clôturée par un apéro gourmand > SAMEDI 26 NOVEMBRE à partir de 9h : LE VILLAGE DES INITIATIVES – organisé par le Pôle ESS Bigorre

Rencontres, tables rondes, conférences, ateliers participatifs – clôturés par un apéro gourmand

