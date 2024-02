Les Essentielles du Bijou – Premières rencontres professionnelles dédiées à l’entrepreneuriat du bijou Salle La Faïencerie Bordeaux Bordeaux, samedi 16 mars 2024.

Les Essentielles du Bijou – Premières rencontres professionnelles dédiées à l’entrepreneuriat du bijou Salle La Faïencerie Bordeaux Bordeaux 16 et 17 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-16 10:00

Fin : 2024-03-17 18:00

Les 16 et 17 mars, Les Essentielles du Bijou, les premières rencontres professionnelles dédiées à l’entrepreneuriat et à la création du bijou rayonneront au sein de La Faïencerie.

Durant cette rencontre, Les Essentielles du Bijou souhaite mettre en lumière et accompagner les

créatrices et entrepreneuses de bijoux afin de leur permettre de développer leur activité

économique. Ainsi, elles auront accès à un large choix de matières premières et à un panel de multiples

compétences.

Cette rencontre a pour ambition de faire vivre et perdurer la création, l’innovation, la fabrication de

ces accessoires de mode qui sont aujourd’hui, des incontournables de nos dressings !

Au programme durant ce week-end :

Tables rondes et conférences animées par des experts

Rencontre avec des créatrices de bijoux, des experts de l’entrepreneuriat

Interview inspirationnelle

Remise d’un Grand Prix de la création

Nous vous attendons le samedi 16 mars de 10h à 18h et le dimanche 17 mars de 10h à 17h.

A La Faïencerie de Bordeaux – 24 Rue de la Faïencerie, 33300 Bordeaux

