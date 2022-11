GREZOU WHITE HOP Les Essarts Catégories d’évènement: Les Essarts

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Installé depuis 2011 au sein du reggae français, Grezou compte aujourd’hui des millions de vues sur ses différents clips.

En 2017, il sort son album « Are you reggae? » qui est nommé aux victoires du Reggae 2018.

Depuis, il cotoie des grands noms tels que Taïro, Jahneration, Kalash, Volodia…

Il continue à enchainer les projets et vient tout juste de sortir son dernier album le 16 juin 2022 intitulé « Tout ou rien ». Facebook : https://www.facebook.com/Grezou.officiel WHITE HOP 42 rue des Sables, 85140 Essarts en Bocage 85140 Les Essarts Vendée samedi 26 novembre – 21h00 à 22h00

