FAYA LIBERTY SOUND WHITE HOP Les Essarts Catégories d’évènement: Les Essarts

Vendée

FAYA LIBERTY SOUND WHITE HOP, 26 novembre 2022 19:00, Les Essarts. Samedi 26 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le collectif et Sound System « Faya Liberty Sound » se produit et organise différents concerts principalement dans les Pays de la loire. Sur des sonorités reggae/dancehall, retrouvez les derrières les platines pour assurer le show. Facebook : https://www.facebook.com/fayalibertysound WHITE HOP 42 rue des Sables, 85140 Essarts en Bocage 85140 Les Essarts Vendée samedi 26 novembre – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Les Essarts, Vendée Autres Lieu WHITE HOP Adresse 42 rue des Sables, 85140 Essarts en Bocage Ville Les Essarts lieuville WHITE HOP Les Essarts Departement Vendée

WHITE HOP Les Essarts Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-essarts/

FAYA LIBERTY SOUND WHITE HOP 2022-11-26 was last modified: by FAYA LIBERTY SOUND WHITE HOP WHITE HOP 26 novembre 2022 19:00 Les Essarts bar-bars WHITE HOP Les Essarts

Les Essarts Vendée