Paris Place de l'Hôtel de Ville île de France, Paris Les Esprits du Brésil Place de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Esprits du Brésil Place de l’Hôtel de Ville, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 22h à 1h

gratuit

Des rituels indigènes aux cultes afro-brésiliens, « Híbridos, Les Esprits du Brésil » parcourt le pays du Nord au Sud, de la jungle à l’océan, explore les liens fraternels entre guérisseurs, chamanes, mystiques, dévots et initiés. Cette installation cinématographique Place de l’Hôtel de ville, de Priscilla Telmon et Vincent Moon est une méditation, un voyage musical, une expérience de transe-cinéma à l’état pur. Priscilla Telmon et Vincent Moon sont un duo d’artistes collaborant en tant que cinéastes indépendants et explorateurs sonores. À travers leur collection “Petites Planètes”, ils se passionnent aux champs de la musique, de l’anthropologie et du sacré dans le monde. Leur pratique associe enregistrements musicaux, films, performances, installations immersives et œuvres photographiques. Une exploration poétique au cœur des rites, tant personnels que collectifs. Ils ont notamment réalisé “Híbridos, les Esprits du Brésil” qui a nécessité 5 ans de travail, qu’ils ont exposé du MoMA new-yorkais au Barbican à Londres. Spectacles -> Autre spectacle Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (82m) 4 : Cité (371m)

Contact : https://www.petitesplanetes.earth Spectacles -> Autre spectacle Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T22:00:00+02:00_2021-10-03T01:00:00+02:00

Petites Planetes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Place de l'Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville Ville Paris lieuville Place de l'Hôtel de Ville Paris