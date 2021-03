Les Esprits de l’eau Port de l’Embouchure, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Toulouse.

Les Esprits de l’eau

du jeudi 1 juillet au dimanche 3 octobre

### Parcours d’art contemporain et d’art vivant sur le Canal du Midi

**Dans le cadre d’Horizons d’eaux 5 et** [**de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

Au commencement, il y avait un fleuve. La rivière est devenue une route et la route s’est ramifiée au monde entier. Et parce que la route était autrefois une rivière, elle était toujours affamée. Dans le pays, au début, les esprits se mêlaient aux enfants à naître._ »Ben Okri, The Famished Road »_ (1991) (la route de la famine), poète et romancier nigérian.

_Les Esprits de l’Eau_ est un parcours d’art contemporain qui rassemble des expositions et des créations inédites d’artistes africains le long du canal du Midi. Nous ne connaissions pas de frontières ! Les développements technologiques urbains omniprésents et l’agitation des paysages surpeuplés nous ont convaincus de la possibilité d’être plus qu’humains. Le flot des distractions nous a fait oublier notre impuissance face à l’eau. Bouleversant son lent don générateur, le fleuve a pris différentes formes.

Les inondations, les courants, la rareté et la destruction perturbent occasionnellement mais régulièrement une tendance humaine à croire en une maîtrise totale de son environnement. Combien de communautés, de villages et de villes se sont développés et ont évolué autour de la présence de l’eau ? Et comment certains ont-ils disparu sans laisser de traces ? Est-il possible qu’une culture qui a prospéré disparaisse ? Et comment l’histoire, dans ce cas, raconterait-elle l’absence de trace ?

Répondant à l’appel des _ »Esprits de l’Eau »_, une péniche, portant une oeuvre d’artiste, navigue sur le canal du Midi, entre divers lieux contemporains et historiques. Tout au long du parcours, les expositions abordent avec fluidité les récits de l’eau, marqués par la force de la nature dans la terre, le sable, la pierre et la mer ; ils abordent aussi d’autres récits de l’eau écrits, racontés et chantés avec les rythmes et la chaleur des conteurs.

_Avec les oeuvres de : Samir El Kordy (Égypte) pour la péniche, Ahmed Amin (Soudan), Ahmed Badry (Égypte), Rana El Nemer (Égypte), Marianne Fahmy (Égypte), Maria Latedjou (Angola) et Mohamadou Ndoye Dout’s (Sénégal)_

_Commissariat : Heba El-Cheikh, Commissaire, associée à Rana El Nemer et Pau Cata, avec Annabelle Ténèze, Directrice des Abattoirs, et Emmanuelle Hamon, responsable des expositions et de la diffusion en région._

### Plus d’infos

[Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org)

### Infos pratiques

Du 1er juillet au 3 octobre 2021

Port de l’Embouchure Port de l’Embouchure, Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

