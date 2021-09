Bouzy-la-foret Carrefour du Clocher Bouzy-la-Forêt Les esprits de la forêt Carrefour du Clocher Bouzy-la-foret Catégorie d’évènement: Bouzy-la-Forêt

Une grande manifestation basée sur l’imaginaire qu’inspirent les arbres et la forêt. 4ème édition. En matinée : Prix du Grand Chêne, destiné à récompenser le meilleur livre jeunesse, paru dans l’année, dédié à l’arbre et à la forêt. 4 auteurs de livres jeunesse , dont Rémi Courjeon, auteur illustrateur, seront présents et liront les 4 livres finalistes aux participants de la fête qui choisiront le lauréat 2022. Défilé de marottes, crées par les élèves de l’école. Le dimanche après-midi sera consacré à de multiples activités centrées sur le respect de la nature : balade en forêt, ateliers créatifs, atelier photo, parcours d’orientation, conte musical… Un goûter dédié aux enfants clôturera la manifestation.

