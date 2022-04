Les espions du thé Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les espions du thé Jardin des Plantes, 19 avril 2022, Nantes. 2022-04-19

Horaire : 10:30 18:00

Gratuit : oui 6 à 14 ans Le thé est une des boissons les plus consommée au monde, mais peu de personne savent que derrière ce breuvage connu de tous, se cache une des plus vieilles histoires « d’espionnage industrielle ». Pour les vacances de printemps, le Jardin des plantes a décidé de ramener cette histoire sur le devant de la scène en proposant un jeu de piste basé sur le botaniste Robert Fortune ; l’explorateur qui a permis aux anglais de se procurer 20 000 plants de théier. Cette animation familiale est adaptée pour différentes tranches âges avec deux niveaux de difficultés proposés : un livret-jeu simple à partir de 6 ans et un autre plus difficile pour les adolescent. Pour ce dernier la réflexion est similaire à celle des escapes games : Le jeu ne prend pas la forme d’un parcours par étapes à suivre, car c’est aux joueurs de se servir du matériel mis à leur disposition pour comprendre comment résoudre les énigmes. Durée : 1h à 1h306 – 14 ansJeu à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes. Horaires : 10h30 – 12h / 13h30 – 18HPour les groupes (centres de loisirs, EHPAD …) : Sur réservation à l’accueil 02 40 41 65 09 Jardin des Plantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

