Les espions des rois (goûter-conférence) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, vendredi 5 avril 2024.

Les espions des rois (goûter-conférence) Entrez dans l’univers trouble du Secret du roi ! Et faites connaissance avec les agents secrets de Louis XV, chargés de transmettre et intercepter des correspondances, et, sous des couvertures vari… Vendredi 5 avril, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T15:00:00+02:00 – 2024-04-05T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T15:00:00+02:00 – 2024-04-05T16:30:00+02:00

Beaumarchais, le chevalier d’Eon, Casanova ou même des femmes menèrent ainsi une double vie, non sans risques, en tant que représentants de commerce, maîtresse, etc. pour favoriser les politiques intérieure ou extérieure du roi. Découvrez les missions de quelques-uns d’entre eux…

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000

