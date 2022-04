Les Espagnols de Paris Granville, 3 juin 2022, Granville.

Les Espagnols de Paris Place Maréchal Foch Archipel Granville

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche

Duo Michel Grizard et Héléna Cueto. Danse flamenca et guitare classique.

Dans le Paris des premières années du XXe siècle se côtoient nombre de compositeurs espagnols venus rencontrer leurs homologues français ; Albéniz, Manuel de Falla notamment, et plus tard Rodrigo composeront ainsi de nombreuses œuvres dans la capitale française.

La danse flamenca donne ici un éclairage nouveau à l’écoute des oeuvres. La chorégraphie d’Helena donnant à voir et entendre, ce que l’on pourrait définir comme étant « une interprétation de l’inspiration originelle de l’auteur ».

En partenariat avec l’Ecole intercommunnale de musique Granville Terre et Mer.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://www.archipel-granville.fr/

Place Maréchal Foch Archipel Granville

