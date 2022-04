Les espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan Bordeaux, 8 avril 2022, Bordeaux. Les espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan

Bordeaux, le vendredi 8 avril à 10:00

**C’est le cas notamment de nos voisins, qui pour des raisons politiques, culturelles ou économiques ont au cours de ces derniers siècles élu domicile dans le port de la Lune.** **Venez découvrir cette histoire dans un parcours bilingue qui nous amènera sur différents lieux où nos histoires s’entremêlent.** **À partir de 12 ans, sur inscription.**

Gratuit, sur inscription

L’histoire de Bordeaux se conjugue à l’aube des diverses nations qui sont venues se mélanger dans ses rues. Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Les espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan Bordeaux 2022-04-08 was last modified: by Les espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux 8 avril 2022 bordeaux Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde