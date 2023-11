Les Escrocs fêtent leurs 30 ans Pan Piper Paris Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant À partir de : : 24 EUR

Les Escrocs vous donnent rendez-vous les samedi 3 et dimanche 4 février 2024 au Pan Piper !

Préparez-vous pour le « Saturday BAL Fever » ! Section rythmique complète avec section de cuivre, Les Escrocs vont vous faire faire le grand tour du monde, de Paname à New York en passant par Bamako !!!

Ils sont trois artistes, multi-instrumentistes en liberté et poètes dans l’âme, dont les albums et concerts puisent dans les rythmes du monde. Les chansons d’Éric Toulis, Hervé Coury et Didier Morel, autrement connus sous le nom des Escrocs, ont toujours été pimentées d’une touche de bossa-nova brésilienne, d’un air chaloupé de biguine antillaise, de quelques pas de valse, d’une pincée de reggae, de disco ou de funk…

D’accompagnement de choix, ce riche et cosmopolite bagage musical est dans leur nouveau spectacle hissé au rang de plat principal. Sans renier ses rimes, le trio lâche la bride à l’orchestre et convie le public à un grand bal, haut-lieu festif de rapprochement des styles, des continents et des corps. Leurs compositions enivrantes magnifiées par toute une panoplie d’instruments, percussions et cuivres en avant, font voyager le public entre Paname, Bamako et Rio, esprit balloche à la française, branchant son groove sur une sono mondiale revisitée !

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/890870545707432 https://www.facebook.com/events/890870545707432 https://web.digitick.com/les-escrocs-fetent-leurs-30-ans-concert-le-pan-piper-paris-03-fevrier-2024-css5-panpiper-pg101-ri9975311.html

