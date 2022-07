Les Escapades Musicales : « Opéra Sacra » voyage autour des chœurs religieux italiens Arcachon, 15 juillet 2022, Arcachon.

Les Escapades Musicales : « Opéra Sacra » voyage autour des chœurs religieux italiens

Eglise des Abatilles Place Maydieu Arcachon Gironde Place Maydieu Eglise des Abatilles

2022-07-15 – 2022-07-15

Place Maydieu Eglise des Abatilles

Arcachon

Gironde

Plutôt que de construire un énième « best of de l’opéra italien », nous vous proposons d’explorer le thème religieux dans l’opéra romantique italien avec un programme d’extraits célèbres ou plus rares. Au fil des œuvres, tantôt pieuses, tantôt heureuses, se dévoile combien au XIXe siècle, en Italie, musique pour chœur d’opéra et messes ou oratorio ne sont souvent que deux faces d’une même écriture, et combien certains compositeurs, malhabiles quand il s’agit d’écrire des messes comme Puccini, deviennent, lorsque le fil narratif prend le relais, de formidables compositeurs en latin !

Ensemble Fiat Cantus

Thomas Tacquet, direction

Erminie Blondel, soprano

Quatuor à cordes

