Les Escapades Musicales : L’Opéra de Paris près de chez vous Arcachon, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Arcachon.

Les Escapades Musicales : L’Opéra de Paris près de chez vous 2021-07-08 20:00:00 – 2021-07-08 Eglise Notre Dame des Passes 6 Chemin des Péres

Arcachon Gironde

L’Opéra de Paris près de chez vous, Jeudi 8 juillet 2021 à 20h à l’Église Notre Dame des Passes du Moulleau

Académie de l’Opéra National de Paris :

Kseniia Proshina, soprano

Timothée Varon, baryton

Felix Ramos, pianiste

Voyage dans l’histoire de la musique, de Bach à Kurt Weil, réunissant quelques-uns des plus talentueux musiciens actuels de la scène internationale et récompensés aux Victoires de la musique classique. Après l’immense succès du concert aux Cabanes Tchanquées diffusé sur France3 et Facebook, retrouvez-les enfin en « présentiel »!

L’Opéra de Paris près de chez vous, Jeudi 8 juillet 2021 à 20h à l’Église Notre Dame des Passes du Moulleau

Académie de l’Opéra National de Paris :

Kseniia Proshina, soprano

Timothée Varon, baryton

Felix Ramos, pianiste

Voyage dans l’histoire de la musique, de Bach à Kurt Weil, réunissant quelques-uns des plus talentueux musiciens actuels de la scène internationale et récompensés aux Victoires de la musique classique. Après l’immense succès du concert aux Cabanes Tchanquées diffusé sur France3 et Facebook, retrouvez-les enfin en « présentiel »!

L’Opéra de Paris près de chez vous, Jeudi 8 juillet 2021 à 20h à l’Église Notre Dame des Passes du Moulleau

Académie de l’Opéra National de Paris :

Kseniia Proshina, soprano

Timothée Varon, baryton

Felix Ramos, pianiste

Voyage dans l’histoire de la musique, de Bach à Kurt Weil, réunissant quelques-uns des plus talentueux musiciens actuels de la scène internationale et récompensés aux Victoires de la musique classique. Après l’immense succès du concert aux Cabanes Tchanquées diffusé sur France3 et Facebook, retrouvez-les enfin en « présentiel »!

L’Opéra de Paris près de chez vous, Jeudi 8 juillet 2021 à 20h à l’Église Notre Dame des Passes du Moulleau

Académie de l’Opéra National de Paris :

Kseniia Proshina, soprano

Timothée Varon, baryton

Felix Ramos, pianiste

Voyage dans l’histoire de la musique, de Bach à Kurt Weil, réunissant quelques-uns des plus talentueux musiciens actuels de la scène internationale et récompensés aux Victoires de la musique classique. Après l’immense succès du concert aux Cabanes Tchanquées diffusé sur France3 et Facebook, retrouvez-les enfin en « présentiel »!

Studio j’adore ce que vous faites

dernière mise à jour : 2021-06-17 par