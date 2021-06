Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Les Escapades Musicales : L’art du Tango « Piazzola y despues » Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Les Escapades Musicales : L’art du Tango « Piazzola y despues » Arcachon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Arcachon. Les Escapades Musicales : L’art du Tango « Piazzola y despues » 2021-07-16 20:00:00 – 2021-07-16 Parc Mauresque d’Arcachon 1 allée turenne

Arcachon Gironde Arcachon 20 20 EUR L’art du Tango : « Piazzola y despues » Vendredi 16 juillet 2021 – 20h au Parc Mauresque d’Arcachon

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Théâtre Olympia d’Arcachon Autour de Juanjo, digne héritier de son père immense bandéoniste, qui avec Piazzolla ont donné ses lettres de noblesse au Tango. Quatre virtuoses, quatre parcours uniques entre inspiration classique, savante, populaire et une musique qui parle d’eux pour un grand voyage dans le Tango d’hier… et d’aujourd’hui !

Mosalini Teruggi Cuarteto :

Juanjo Mosalini, bandonéon

Romain Descharmes, piano

Sébastien Surel, violon

dernière mise à jour : 2021-06-17 par OT Arcachon

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Parc Mauresque d'Arcachon 1 allée turenne Ville Arcachon lieuville 44.6587#-1.17292