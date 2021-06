Les Escapades Musicales Gujan-Mestras, 24 juin 2021-24 juin 2021, Gujan-Mestras.

Les Escapades Musicales 2021-06-24 – 2021-06-24

Gujan-Mestras Gironde

12ème Edition. Concert orgue par Pierre Queval.

Programme de Gala pour célébrer le retour d’un grand récital avec les orgues Michel-Marie de Gujan-Mestras.

Bach et plusieurs de ses œuvres les plus inspirées pour l’ « instrument orchestre » : Fantaisie, Passacaille, Toccata et fugue en ré mineur entrecoupés de 4 de ses plus beaux Chorals.

Place ensuite à Mendelssohn et un hommage à Saint-Saëns, autre génie de l’orgue et maître de l’improvisation… en improvisation naturellement !

Johann Sebastian Bach,

Choral « Schmücke dich, o liebe Seele », BWV 654

Fantaisie et Fugue en sol mineur, BWV 542

Choral « Nun komm, der Heiden Heiland », BWV 659

Passacaille et Fugue en ut mineur, BWV 582

Choral « Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ », BWV 639

Toccata et Fugue en ré mineur, BWV 565

Choral « du veilleur » « Wachet auf, ruft uns die Stimme », BWV 645

Billetterie à l’Office de Tourisme.

+33 5 56 22 40 72

