Les Escapades Musicales Biganos, 17 juin 2021-17 juin 2021, Biganos. Les Escapades Musicales 2021-06-17 20:00:00 – 2021-06-17 Rue du Prieuré de Comprian Port des Tuiles

12ème édition des Escapades Musicales le jeudi 17 juin, à 20h, au port des Tuiles. Découvrez une formation inédite autour des principaux instruments de musique de l'inventeur de génie Adolphe SAX. Ce sextuor virtuose, lauréat de concours internationaux, vous propose un programme festif autour de la danse, de Beethoven à Bizet ! Concert gratuit offert par Smurfit-Kappa Cellule du Pin, mécène principal, avec le soutien de la COBAN et en partenariat avec la Ville de Biganos Sur inscription en ligne sur www.lesescapadesmusicales.com et sur place le soir du concert à partir de 19h30 dans la limite des quotas disponibles. Aucune résa par téléphone.

