Les Escapades Musicales – Autour de César Franck Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les Escapades Musicales – Autour de César Franck Saint-Malo, 1 mars 2022, Saint-Malo. Les Escapades Musicales – Autour de César Franck Paramé Auditorium du Conservatoire Saint-Malo

2022-03-01 18:30:00 – 2022-03-01 Paramé Auditorium du Conservatoire

Saint-Malo Ille-et-Vilaine L’année 2022 marque l’anniversaire de César Franck, musicien français de la seconde période du 19ème siècle.

Son influence se marque par le mouvement spirituel qu’il a su créer autour de lui, ses élèves étant devenus ses amis; la « bande à Franck » groupera bon nombre des meilleurs musiciens français de l’époque.

Les classes de piano du conservatoire font revivre cette « bande à Franck » durant cette escapade, présentée par Laurent Ronzon. Sur réservation auprès du conservatoire Claude Debussy.

