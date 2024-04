Les Escapades musicales Vestiges Gallo Romains Andernos-les-Bains, vendredi 5 juillet 2024.

Les Escapades musicales Vestiges Gallo Romains Andernos-les-Bains Gironde

Plongez dans un tourbillon vivaldien endiablé avec Vivaldi Fever !

Un concert enflammé où Andrés Gabetta et son ensemble, virtuose argentin, vous transportent à

travers les feux de Vivaldi, explorant ses chefs-d’oeuvre qui n’ont plus besoin de présentation les Quatre

Saisons et « Il Grosso Mogul », un concerto au titre mystérieux évoquant le célèbre diamant de l’époque

du compositeur. Ce concerto, avec son deuxième mouvement rhapsodique aux harmonies

audacieuses, laisse libre cours à la folle virtuosité du soliste, et est réputé être l’un des concertos les plus

virtuoses de l’époque. Une soirée de pure énergie musicale vous attend ! » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 20:30:00

fin : 2024-07-05

Vestiges Gallo Romains Boulevard de la Plage

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les Escapades musicales Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-28 par Gironde Tourisme