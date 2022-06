Les Escapades musicales Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: 33510

Andernos-les-Bains

Les Escapades musicales Andernos-les-Bains, 24 juin 2022, Andernos-les-Bains. Les Escapades musicales Vestiges Gallo Romains Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains

2022-06-24 – 2022-06-24 Vestiges Gallo Romains Boulevard de la Plage

Andernos-les-Bains 33510 Embarquez pour un voyage musical exceptionnel au bord du bassin d’Arcachon, dans le cadre exceptionnel des vestiges gallo-romains! Pour un concert de l’ensemble « Stradivaria », octuor à vents.

Vestiges Gallo Romains Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains

