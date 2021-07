Les escapades culturelles – Concert jeu de Rotor Jambreks Beaussais-sur-Mer, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Beaussais-sur-Mer.

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor

Sculptures de Jacques Pentel. Marionnettes géantes par la compagnie Vue d’en O. 11h : Concert-jeu de Rotor Jambreks (blindtest en live)

Rotor Jambreks : Deux équipes, les Chatons et les Dauphins, s’opposent dans un blind test musical ludique et original où les parents s’amusent autant que les enfants ! Vêtu de son célèbre costume noir et de ses inséparables Ray-Ban, le Professeur Rotor Jambreks spécialiste de la musique pour enfants et ados, enchaîne les titres : des bandes originales de dessins-animés aux reprises des Kid United en passant par les meilleures chansons du moment. L’équipe la plus rapide à actionner l’air-buzzer remporte la victoire !

Dimanche 18 juillet 2021 – 11h – Vallée des Fontenelles au Plessix-Balisson

