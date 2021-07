Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Les escapades culturelles Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Les escapades culturelles Beaussais-sur-Mer, 29 août 2021, Beaussais-sur-Mer. Les escapades culturelles 2021-08-29 11:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Parc de la mairie 5 Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer Cet été 5 dimanches spectaculaires, sculptures géantes et concert gratuits. Programme du dimanche 29 août 2021 : – Sculptures en bois de Nicolas Vassili Barbé – Sculptures en PVC peintes par Jeremi Ca – Après-midi goûter et jeux géants – 16h : SPECTACLE pour tout-petits (de 1 à 5 ans) par la compagnie Les Chats qui bullent Un moment intime réunissant les tout-petits et leurs parents autour de la musique. Ces musiciens multi-facettes nous emmènent dans un univers joyeux aux sons de leurs divers instruments mais aussi visuel grâce à leurs marionnettes et leur ´livre-géant´.

Les chansons aux messages simples initient les enfants aux noms des couleurs, des animaux… Dans une ambiance festive tout en douceur. Gratuit. Dimanche 29 août 2021 – De 11h à 18h – Parc de la mairie de Ploubalay dernière mise à jour : 2021-07-22 par

