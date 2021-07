Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Les escapades culturelles Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Les escapades culturelles 2021-08-22 11:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 Église Saint Pierre Saint Paul Lieu-dit Le Bourg
Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor

Cet été 5 dimanches spectaculaires, sculptures géantes et concert gratuits. Programme du dimanche 22 août 2021 : – Sculptures en ronces et coton par Sibylle Besançon – Sculptures en tissu par Céline Jegou – 11h : Concert de Trad'en Rance (musiques bretonnes, cornemuse, vielle et accordéon) – 16h : Concert de Adag'nan (handpan, harpe et voix) Gratuit. Dimanche 22 août 2021 – De 11h à 18h – Église Saint Pierre Saint Paul

