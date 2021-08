Les escapades culturelles Beaussais-sur-Mer, 15 août 2021, Beaussais-sur-Mer.

Les escapades culturelles 2021-08-15 – 2021-08-15

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer

Cet été 5 dimanches spectaculaires, sculptures géantes et concert gratuits.

Sculptures en sciure de Thierry Briand. Sculptures en métal et carrosserie par Gilles Yves.

11h : CONCERT de Suuij (violoncelle lyrique et voix).

16h : CONCERT de Jack and Mo (jazz, folk et blues).

Jack and Mo : Quand 2 chanteurs et instrumentistes de talent se rencontrent, et qu’en plus ils ont le même âge, la même culture musicale, le même parcours et le même style, ça fait forcément des étincelles. Leur collaboration est née d’une envie commune presque télépathique et apparaît aux yeux de leurs proches comme une évidence. Alors, il n’y a plus qu’à s’amuser avec des tubes de tous styles et toutes époques revisités en pure acoustique, jazz, folk et blues avec une guitare sèche, une mandoline, des voix audacieuses et des improvisations endiablées !

Suuij : On sillonne au travers de moments suspendus, de moments d’hypnose et au travers de moments plus denses, plus ancrés. Un univers se crée pour venir interroger nos émotions dans l’instant présent. Nous pouvons entrevoir une écriture parfois classique, des pointes de musique répétitive, ponctuée d’harmonies pop, ainsi que des mélodies minimalistes aux effluves parfois orientales.

Gratuit.

Dimanche 15 août 2021 – De 11h à 18h – Jardin de l’Église Saint Petrok

mairie@beaussais.bzh +33 2 96 82 60 60 http://www.beaussais-sur-mer.bzh/

Cet été 5 dimanches spectaculaires, sculptures géantes et concert gratuits.

Sculptures en sciure de Thierry Briand. Sculptures en métal et carrosserie par Gilles Yves.

11h : CONCERT de Suuij (violoncelle lyrique et voix).

16h : CONCERT de Jack and Mo (jazz, folk et blues).

Jack and Mo : Quand 2 chanteurs et instrumentistes de talent se rencontrent, et qu’en plus ils ont le même âge, la même culture musicale, le même parcours et le même style, ça fait forcément des étincelles. Leur collaboration est née d’une envie commune presque télépathique et apparaît aux yeux de leurs proches comme une évidence. Alors, il n’y a plus qu’à s’amuser avec des tubes de tous styles et toutes époques revisités en pure acoustique, jazz, folk et blues avec une guitare sèche, une mandoline, des voix audacieuses et des improvisations endiablées !

Suuij : On sillonne au travers de moments suspendus, de moments d’hypnose et au travers de moments plus denses, plus ancrés. Un univers se crée pour venir interroger nos émotions dans l’instant présent. Nous pouvons entrevoir une écriture parfois classique, des pointes de musique répétitive, ponctuée d’harmonies pop, ainsi que des mélodies minimalistes aux effluves parfois orientales.

Gratuit.

Dimanche 15 août 2021 – De 11h à 18h – Jardin de l’Église Saint Petrok

dernière mise à jour : 2021-08-06 par