Arcachon Gironde – Jeudi 14 avril : rencontre de Stéphane Carrade chef étoilé dans ses cuisines. RDV 11h30 Maison de quartier de la Ville d’Hiver. Nombre de places limité.

– Mardi 3 mai : à la découverte de la spiruline du Val de l’Eyre. RDV 13h30 à la Maison de quartier de la Chapelle. Nombre de places limité.

– Mardi 31 mai : visite sémaphore du Ferret. Dégustation d’huîtres. RDV 9h30 à la Jetée Thiers. Nombre de places limité.

– Mardi 14 juin : découverte de la Réserve du Banc d’Arguin pour ses 50 ans, par la Sépanso. RDV à 9h à la Maison de quartier de l’Aiguillon. Nombre de places limité.

