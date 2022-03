Les escales normandes sur la côte des havres Regnéville-sur-Mer, 16 avril 2022, Regnéville-sur-Mer.

Les escales normandes sur la côte des havres Regnéville-sur-Mer

2022-04-16 07:30:00 – 2022-04-18 23:00:00

Regnéville-sur-Mer Manche

Sur la côte ouest, la SPL des ports de la Manche propose une sortie en flottille en autonomie pour découvrir le havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer au départ des ports de Granville, Port-Bail-sur-Mer et Barneville-Carteret au choix.

Cette mini croisière est ouverte au voilier et bateau à moteur. Elle propose également une visite du patrimoine maritime de Regnéville-sur-Mer et une remontée et descente de la Sienne en partenariat avec les associations locales.

L’inscription est gratuite et la réservation est obligatoire.

Le nombre de places est limité à 25 bateaux.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 4 avril 2022 à : contact@ports-manche.fr

contact@port-manche.fr +33 2 33 04 70 84 http://www.ports-manche.com/

