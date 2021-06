Les Escales Musicales: Trio Samy DAUSSAT Perros-Guirec, 1 août 2021-1 août 2021, Perros-Guirec.

Les Escales Musicales: Trio Samy DAUSSAT 2021-08-01 – 2021-08-01

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Les Escales Musicales

Cet été aura une saveur bien particulière.

Après une année éprouvante pour chacun d’entre vous, le service culturel de la ville de Perros-Guirec vous propose de propager le virus de la culture à travers « Les Escales Musicales » : une série de 6 concerts organisés en extérieur du 4 juillet au 19 septembre 2021 (2 en juillet/ 2 en août/ 2 en septembre).

Une programmation musicale variée, pleine de découvertes et de rencontres dans différents lieux de la commune. Une occasion de se réinventer pour stimuler notre imaginaire et ouvrir le champ des possibles.

Profitez, partager… La culture est une fois de plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir la vie en Roz !

DIMANCHE 1er AOUT:

Samy DAUSSAT, musicien professionnel depuis une trentaine d’années, débute l’apprentissage de la guitare à l’âge de 8 ans à l’école de musique de Perros, puis à la Maison des jeunes. Attiré par le jazz, il s’inscrit au CIM à Paris pour suivre les cours de Pierre Culaz. C’est à la Chope des Puces, un café fréquenté pas les Gitans, qu’il découvre le Jazz Manouche de Django Reinhardt et c’est une révélation.

C’est en compagnie des Costarmoricains Teck et Seb Regreny que le guitariste viendra faire vibrer le swing gitan lors des « Escales Musicales » organisées par la Ville de Perros-Guirec. Un répertoire des classiques du jazz manouche dans le style de Django Reinhardt.

Rendez-vous Port de Plaisance

Concert à partir de 11h (environ 1h30)

GRATUIT

