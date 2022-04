Les Escales Musicales: Sahel Daussat Trio Perros-Guirec, 7 août 2022, Perros-Guirec.

Les Escales Musicales: Sahel Daussat Trio Perros-Guirec

2022-08-07 – 2022-08-07

Perros-Guirec Côtes d’Armor

“Les Escales Musicales” c’est une série de 7 concerts organisés en extérieur du 26 juin au 18 septembre 2022.

Venez apprécier une programmation musicale variée, pleine de découvertes et de rencontres dans différents lieux de Perros-Guirec. Une occasion de se réinventer pour stimuler notre imaginaire et ouvrir le champ des possibles.

Profitez, partager… La culture est une fois de plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir la vie en Roz !

DIMANCHE 07 AOUT:

Rendez-vous dans les jardins du Palais des Congrès

Concert de Rap de 16h à 17h30

GRATUIT

Perros-Guirec

