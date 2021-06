Les Escales Musicales: SAFARA Perros-Guirec, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Perros-Guirec.

Les Escales Musicales: SAFARA 2021-07-18 – 2021-07-18

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Les Escales Musicales

Cet été aura une saveur bien particulière.

Après une année éprouvante pour chacun d’entre vous, le service culturel de la ville de Perros-Guirec vous propose de propager le virus de la culture à travers « Les Escales Musicales » : une série de 6 concerts organisés en extérieur du 4 juillet au 19 septembre 2021 (2 en juillet/ 2 en août/ 2 en septembre).

Une programmation musicale variée, pleine de découvertes et de rencontres dans différents lieux de la commune. Une occasion de se réinventer pour stimuler notre imaginaire et ouvrir le champ des possibles.

Profitez, partager… La culture est une fois de plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir la vie en Roz !

DIMANCHE 18 JUILLET:

SAFARA signifie voyager en arabe littéraire. Emmené par la voix envoûtante et chaleureuse de Séverine, ce quatuor Costarmoricain ; ( Envel (guitariste qui swingue entre les musiques bretonnes et manouches), Philippe (bassiste) et d’Hassan (percussionniste) nous révèle une fraîcheur et une énergie euphorisante. Leur ouverture sur le monde, leur groove tonique et leur swing, font de SAFARA un métissage humain et musical. Leurs chansons nous font voyager d’une langue à l’autre mêlant la guitare manouche aux accents méditerranéen.

Rendez-vous Port de Ploumanac’h

Concert à partir de 16h (environ 1h30)

GRATUIT

