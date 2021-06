Les Escales Musicales: Lecture musicale avec Arcadie-Ressac Perros-Guirec, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Perros-Guirec.

Les Escales Musicales: Lecture musicale avec Arcadie-Ressac 2021-09-19 – 2021-09-19

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Les Escales Musicales

Cet été aura une saveur bien particulière.

Après une année éprouvante pour chacun d’entre vous, le service culturel de la ville de Perros-Guirec vous propose de propager le virus de la culture à travers « Les Escales Musicales » : une série de 6 concerts organisés en extérieur du 4 juillet au 19 septembre 2021 (2 en juillet/ 2 en août/ 2 en septembre).

Une programmation musicale variée, pleine de découvertes et de rencontres dans différents lieux de la commune. Une occasion de se réinventer pour stimuler notre imaginaire et ouvrir le champ des possibles.

Profitez, partager… La culture est une fois de plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir la vie en Roz !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE:

Pauline Guillerm est autrice et comédienne. Elle nourrit ses projets d’écriture d’enquêtes de terrain pour saisir le sensible dans la réalité.

Maël Gourmelon est un musicien compositeur et interprète. Il se penche depuis plusieurs années déjà sur la retransmission de la tradition orale et de la parole autour de projets de mise en musique de textes et d’archives sonores. Ses pratiques musicales s’inspirent autant de la musique improvisées que des musiques traditionnelles et des musiques actuelles.

Rendez-vous Square Pierre GEFFROY (derrière l’église St Jacques)

Lecture Musicale à partir de 16h (environ 1h)

GRATUIT

Les Escales Musicales

Cet été aura une saveur bien particulière.

Après une année éprouvante pour chacun d’entre vous, le service culturel de la ville de Perros-Guirec vous propose de propager le virus de la culture à travers « Les Escales Musicales » : une série de 6 concerts organisés en extérieur du 4 juillet au 19 septembre 2021 (2 en juillet/ 2 en août/ 2 en septembre).

Une programmation musicale variée, pleine de découvertes et de rencontres dans différents lieux de la commune. Une occasion de se réinventer pour stimuler notre imaginaire et ouvrir le champ des possibles.

Profitez, partager… La culture est une fois de plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir la vie en Roz !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE:

Pauline Guillerm est autrice et comédienne. Elle nourrit ses projets d’écriture d’enquêtes de terrain pour saisir le sensible dans la réalité.

Maël Gourmelon est un musicien compositeur et interprète. Il se penche depuis plusieurs années déjà sur la retransmission de la tradition orale et de la parole autour de projets de mise en musique de textes et d’archives sonores. Ses pratiques musicales s’inspirent autant de la musique improvisées que des musiques traditionnelles et des musiques actuelles.

Rendez-vous Square Pierre GEFFROY (derrière l’église St Jacques)

Lecture Musicale à partir de 16h (environ 1h)

GRATUIT